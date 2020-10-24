إطلالة غريبة لإسلام إبراهيم وملكية لدينا ماهر في مهرجان الجونة

ظهر الفنان الكوميدي إسلام إبراهيم، بإطلالة غريبة في اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مرتديا بنطلون "بمبي" وكوتشي أصفر علي قميص مشجر وجاكيت نبيتي.كما ظهرت الفنانة دنيا ماهر بإطلالة ملكية حيث ارتدت فستان طويل يشبه الأميرات ذو لون نبيتي اللون في أسود.وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس الجمعة، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.