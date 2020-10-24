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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عمليات الأقصر»: لم نرصد أي مخالفات في أول يوم انتخابات

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:47 م
انتخابات الأقصر
انتخابات الأقصر
هدى الأمير
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أعلنت غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بالأقصر، إغلاق اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، عقب انتهاء الموعد المحدد في التاسعة من مساء اليوم الأول من انتخابات النواب التي تُجرى على مدار يومي السبت والأحد الموافق 24 و25 أكتوبر الجاري.

وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، انتظام أعمال اليوم الأول للتصويت بانتخابات مجلس النواب وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات، مع الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وأنه لم يتم تلقي أية شكاوى سواء بغرفة العمليات الرئيسية أو الغرف الفرعية المرتبطة بها الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.

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