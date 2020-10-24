«عمليات الأقصر»: لم نرصد أي مخالفات في أول يوم انتخابات
السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:47 م
هدى الأميرطباعة
أعلنت غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بالأقصر، إغلاق اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، عقب انتهاء الموعد المحدد في التاسعة من مساء اليوم الأول من انتخابات النواب التي تُجرى على مدار يومي السبت والأحد الموافق 24 و25 أكتوبر الجاري.
وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، انتظام أعمال اليوم الأول للتصويت بانتخابات مجلس النواب وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات، مع الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وأنه لم يتم تلقي أية شكاوى سواء بغرفة العمليات الرئيسية أو الغرف الفرعية المرتبطة بها الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.
يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.
وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، انتظام أعمال اليوم الأول للتصويت بانتخابات مجلس النواب وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات، مع الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وأنه لم يتم تلقي أية شكاوى سواء بغرفة العمليات الرئيسية أو الغرف الفرعية المرتبطة بها الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.
يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.