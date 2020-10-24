محافظ المنيا يشيد بإقبال المواطنين على اللجان الانتخابية

أجرى أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء السبت، جولة تفقدية شملت عدد من مقار اللجان الانتخابية، مع غلق صناديق الانتخابات في يومها الأول، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ومحمد حسان، متدرب البرنامج الرئاسي.أشاد المحافظ بوعي المواطنين والإقبال المتزايد والذي شهدته الساعات الأخيرة من اليوم الأول، مؤكدًا أن المحافظة وأجهزتها المختلفة تعمل على توفير الخدمات والإمكانيات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بها مع الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.أكد المحافظ الاستمرار في تطهير وتعقيم ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أي مخالفات مؤثرة في سير العملية الانتخابية في اليوم الأول، حيث سارت العملية الانتخابية بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الأوضاع العامة للجان وتذليل كافة العقبات، مؤكدا توافر سبل الراحة للقائمين علي العملية الانتخابية، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة وظهورها بالشكل الحضاري.وناشد المحافظ المواطنين الذين لم يدلوا بعد بأصواتهم إلي النزول والمشاركة غدًا في الاستحقاق الانتخابي، لافتًا إلى أهمية المشاركة الفعالة والتي تعكس الوعي السياسي، ومشددا على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.