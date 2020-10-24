شيرين رضا بإطلالة رقيقة في ثاني أيام مهرجان الجونة

صالحت الفنانة شيرين رضا جمهورها بإطلالة رقيقة في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.وكانت شيرين رضا طلت أمس بفستان وصفه البعض بـ"الأسوأ" في المهرجان.وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس الجمعة، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.