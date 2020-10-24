ننشر مواعيد حصص منصة البث المباشر لطلاب الثانوية العامة

ينشر «الدستور» مواعيد منصة البث المباشر لطلبة الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي العام عبر الرابط التالي: stream.moe.gov.eوأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انطلاق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر لتغطية حصص الصفوف من الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي.وأكدت الوزارة أن هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانًا.وشددت أنه سيتم توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.ولمعرفة جدول البث المباشر ما يلي: