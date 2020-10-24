توافد الناخبين على لجنة مدرسة الوراق الثانوية (صور)

شهدت محيط مدرسة الوراق الثانوية بنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، توافد عدد كبير من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠ وتزايدت الأعداد خلال الساعات الأخيرة من نهار يوم السبت.وانتهت ساعة الراحة منذ ساعات قليلة، ومن بعدها بدأ المواطنون في التوافد على اللجان وتزايدت الأعداد تدريجيا.وانطلقت صباح اليوم انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل لعام ٢٠٢٠، وتستمر حتى غد يوم الأحد في ١٤ دائرة وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.