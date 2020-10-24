زارها رئيس الوزراء.. معلومات عن الصالة المغطاة بـ6 أكتوبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر، والتى ستقام عليها بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، يناير المقبل.كما تفقد رئيس الوزراء أعمال التشطيبات، والتيستكون ضمن الملاعب التي تستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد هذا العام 2021، واستمع لشرح كامل لما تم إنجازه من الأعمال الجارية حاليا بالصالة المغطاة، وأوصى بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات.وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الصالة المغطاة:ـ صالة الألعاب الرياضية المغطاة تتسع لـ ٤٥٠٠ ألف متفرج، وسوف تكون إضافة للبنية التحتية الرياضية.ـ واحدة من أفضل الصالات في الشرق الأوسط التي نشأت وفقا للضوابط والمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للعبة.ـ حازت مدينة السادس من أكتوبر على العديد من المشروعات القومية ومنها، الدائري الأوسطي الذي يبلغ طوله 30 كم بالمدينة.ـ تعيش مصر حاليا طفرة رياضية كبرى سواء على صعيد الإنجازات والأرقام والبطولات، أو الإنشاءات الرياضية.ـ ستكون ضمن الملاعب التى ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد 2021، والتي بلغ معدل التنفيذ بها نحو 95%.