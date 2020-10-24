رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

زارها رئيس الوزراء.. معلومات عن الصالة المغطاة بـ6 أكتوبر

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:53 م
الصالة المغطاة بـ6
الصالة المغطاة بـ6 أكتوبر
أمل فرج
طباعة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر، والتى ستقام عليها بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، يناير المقبل.

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال التشطيبات، والتيستكون ضمن الملاعب التي تستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد هذا العام 2021، واستمع لشرح كامل لما تم إنجازه من الأعمال الجارية حاليا بالصالة المغطاة، وأوصى بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات.

وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الصالة المغطاة:
ـ صالة الألعاب الرياضية المغطاة تتسع لـ ٤٥٠٠ ألف متفرج، وسوف تكون إضافة للبنية التحتية الرياضية.
ـ واحدة من أفضل الصالات في الشرق الأوسط التي نشأت وفقا للضوابط والمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للعبة.
ـ حازت مدينة السادس من أكتوبر على العديد من المشروعات القومية ومنها، الدائري الأوسطي الذي يبلغ طوله 30 كم بالمدينة.
ـ تعيش مصر حاليا طفرة رياضية كبرى سواء على صعيد الإنجازات والأرقام والبطولات، أو الإنشاءات الرياضية.
ـ ستكون ضمن الملاعب التى ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد 2021، والتي بلغ معدل التنفيذ بها نحو 95%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

رسميا.. مصر تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 2020 للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

الاتحاد الأوروبى: الاتفاق حول سد النهضة بأيدى مصر والسودان وإثيوبيا

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
المزيد

الثقافة

أسطورة «إيزيس» فى عرض مسرحى بمكتبة الإسكندرية

طلعت حرب الثقافي يحتفل بعيد المقاومة الشعبية.. الليلة

«الأدهم» للنشر تصدر المجموعة القصصية «فتاة إيرلهام»

بكى لـ«أحلام الفتى الطائر».. ابنة أخو نجيب سرور تروى لحظاته الأخيرة