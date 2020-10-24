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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

«الرزق يحب الخفية».. الباعة الجائلون يسترزقون فى الانتخابات البرلمانية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:58 م
الباعة الجائلون
الباعة الجائلون
زينب مجدي - نورهان صلاح
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"الرزق يحب الخفية"، مثال ينطبق على انتخابات مجلس النواب 2020، والتي كانت باب رزق للكثير من الباعة الجائلين الذين وقفوا منذ الصباح الباكر أمام مقرات اللجان الانتخابية من أجل الاسترزاق وبيع المنتجات الخاصة بهم.

أمام إحد لجان إمبابة، توافدت عربات الآيس كريم الشعبية بأشكالها الفلكلورية المبهجة، حول اللجان الانتخابية في محاولة لإضافة البهجة على وجوه الناخبين، وسط تأمين من قبل قوات الشرطة، وتنظيم حركة التصويت ومنع التزاحم.

أما أمام مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد، التي تتبع إحدى دوائر الجيزة، وقف بائع للشاي والمشروبات الساخنة؛ باحثًا عن لقمة عيش في أيام الانتخابات، وبوجه باسم وأمل في الرزق يستقبل بائع "الشاي" الناخبين.

فيما جذبت عربة المشروبات المثلجة المتجولة الناخبين في كرداسة نظرًا لارتفاع درجة الحرارة حولها، حيث ساعدت تلك المشروبات المثلجة في تيسير العملية الانتخابية. وبتنوع بين التمر الهندي والعرق سوس، استقبل بائع العصائر اليوم الأول للانتخابات بإقبال شديد.

وأمام مدرسة حسام الدين بمنطقة فيصل يقف أحمد بعربة ترمس، وبروح فكهاية قال: "لا تحلو الانتخابات إلا بالترمس، وأهو بنسترزق والناخبين أثناء الطوابير في الانتخابات تتسلى، إحنا بنخلي طوابير الانتخابات أكثر تسلية وتغذية، فمن الطبيعي أن يجوع الناخب ويحتاج تصبيرة، وهنا يأتي دوري في إشباع الناخبين".

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