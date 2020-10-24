رئيس محكمة البحر الأحمر يتفقد اللجان الانتخابية بالغردقة
رئيس محكمة البحر الأحمر يتفقد لجان انتخابات النواب بالغردقة
السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:22 م
البحرالاحمر- علي عوادطباعة
تفقد المستشار أسامة عنبر، رئيس محكمة البحر الأحمر، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بدوائر المحافظة، اليوم السبت، يرافقه أعضاء غرفة المتابعة المستشار محمد عبدالعال، والمستشار محمد حسن، والمستشار خالد إسماعيل، والمستشار مصطفى حجاج، عددًا من اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة، لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل اللجان، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.
وأكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالبحر الأحمر، على عدم تلقي غرفة عمليات المحكمة أي شكاوى، سواء من الناخبين أو المرشحين، مشيرًا إلى أنه تم فتح جميع اللجان الانتخابية في موعدها المحدد الساعة 9 صباحا، وسط إجراءات احترازية.
وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، اليوم السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومي، هما السبت والأحد، في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك فى دوائر 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.
وأكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالبحر الأحمر، على عدم تلقي غرفة عمليات المحكمة أي شكاوى، سواء من الناخبين أو المرشحين، مشيرًا إلى أنه تم فتح جميع اللجان الانتخابية في موعدها المحدد الساعة 9 صباحا، وسط إجراءات احترازية.
وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، اليوم السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومي، هما السبت والأحد، في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك فى دوائر 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.