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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس محكمة البحر الأحمر يتفقد اللجان الانتخابية بالغردقة

رئيس محكمة البحر الأحمر يتفقد لجان انتخابات النواب بالغردقة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:22 م
رئيس محكمة البحر
رئيس محكمة البحر الأحمر يتفقد لجان انتخابات
البحرالاحمر- علي عواد
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تفقد المستشار أسامة عنبر، رئيس محكمة البحر الأحمر، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بدوائر المحافظة، اليوم السبت، يرافقه أعضاء غرفة المتابعة المستشار محمد عبدالعال، والمستشار محمد حسن، والمستشار خالد إسماعيل، والمستشار مصطفى حجاج، عددًا من اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة، لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل اللجان، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالبحر الأحمر، على عدم تلقي غرفة عمليات المحكمة أي شكاوى، سواء من الناخبين أو المرشحين، مشيرًا إلى أنه تم فتح جميع اللجان الانتخابية في موعدها المحدد الساعة 9 صباحا، وسط إجراءات احترازية.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، اليوم السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومي، هما السبت والأحد، في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك فى دوائر 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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