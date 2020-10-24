«التعليم» تعلن جداول الأسبوع الثاني للقناة التعليمية «مدرستنا»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول الأسبوع الثاني لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية "المواد داخل المجموع" من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا"، في الفترة من يوم الأحد ٢٥ أكتوبر حتى السبت ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠.- تردد القناة: ١٢٣٠٣ أفقي معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ معامل تصحيح الخطأ ٥٦.وجاءت الجداول كما هو مبين بالشكل: