نائب بالشيوخ: كثافة المشاركة بانتخابات النواب تؤكد نبذ أجندات الإرهابيين

دعا النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، جموع المصريين للمشاركة الواسعة في انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أنها ستكشف القاعدة الإخوانية والإرهابية الهشة في البلاد، وتؤكد للجميع في الداخل والخارج تضافر ملايين المصريين من أجل الوطن وتقدمه.وطالب محسن، في بيان له اليوم، أن لا يلتفت الناخبين إلى أي دعوات هدامة ومغرضة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، فالهدف الوحيد وراءها عرقلة مكتسبات الشعب المصري وحقه في تقرير مصيره واختيار النواب الناطقين باسمه وأحلامه داخل الوطن.وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن انتخابات مجلس النواب 2020 تأتي في ظل حالة كبيرة من الاستقرار، التي تشهدها الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو المستقبل بعدما تخلصت من عبء الأزمة الاقتصادية التي كانت موجودة طوال السنوات الماضية.وأكد محسن، أن وجود غرفتي التشريع والمتمثلة في مجلسي النواب والشيوخ سيساعدان في تقوية وتعزيز الديمقراطية داخل الدولة واستكمال خطوات التنمية، طالبا من جموع المصريين أن يشاركو ولا يتأخروا لأن صوتك أمانة.وفتحت لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب أبوابها اليوم السبت في التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.