رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بالشيوخ: كثافة المشاركة بانتخابات النواب تؤكد نبذ أجندات الإرهابيين

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:20 م
النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
دعا النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، جموع المصريين للمشاركة الواسعة في انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أنها ستكشف القاعدة الإخوانية والإرهابية الهشة في البلاد، وتؤكد للجميع في الداخل والخارج تضافر ملايين المصريين من أجل الوطن وتقدمه.

وطالب محسن، في بيان له اليوم، أن لا يلتفت الناخبين إلى أي دعوات هدامة ومغرضة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، فالهدف الوحيد وراءها عرقلة مكتسبات الشعب المصري وحقه في تقرير مصيره واختيار النواب الناطقين باسمه وأحلامه داخل الوطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن انتخابات مجلس النواب 2020 تأتي في ظل حالة كبيرة من الاستقرار، التي تشهدها الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو المستقبل بعدما تخلصت من عبء الأزمة الاقتصادية التي كانت موجودة طوال السنوات الماضية.

وأكد محسن، أن وجود غرفتي التشريع والمتمثلة في مجلسي النواب والشيوخ سيساعدان في تقوية وتعزيز الديمقراطية داخل الدولة واستكمال خطوات التنمية، طالبا من جموع المصريين أن يشاركو ولا يتأخروا لأن صوتك أمانة.

وفتحت لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب أبوابها اليوم السبت في التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز: دعاء خليفة «نمرة إخوانية» جديدة.. وتكلمت عنى شخصيًا

«لاعق الأحذية وجوز الست».. حقيقة الخائنين عماد البحيري وأحمد عطوان (فيديو)

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 23-10-2020

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الصور

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

image description

إطلالات جذابة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

image description

استمرار تطهير وتعقيم مقرات لجان انتخابات النواب بأسيوط (صور)

image description

تحرير 66 محضر حرق مخلفات زراعية بأسيوط

الأكثر قراءة

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

الباز يكشف حقيقة تصريح ترامب عن تفجير مصر لسد النهضة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

«الجبن الأزرق».. هل هو صحي؟

مكملات غذائية تساعدك في رحلة إنقاص الوزن

الاضطرابات العصبية.. اكتشاف خطر مميت لهواء المدن

دراسة: قد يموت نصف مليون أمريكي بسبب كورونا بحلول فبراير

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
المزيد

الثقافة

سينما الهناجر تعرض الفيلم العمانى «زيانا»

عالم فرنسي يثبت أكذوبة المحرقة اليهودية

«الآثار» تحوّل «وكالة قايتباي» إلى فندق تراثي بـ100 مليون جنيه

«حياتنا مع الموسيقى» و«كل يوم شاعر».. فعاليات الأعلى للثقافة اليوم