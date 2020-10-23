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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 6 مليارات دولار صادرات مصر لآسيا في 2020

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:34 م
صادرات
صادرات
أميرة ممدوح
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شهدت العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول النمو الآسيوية تطورًا إيجابيًا جديدًا رغم تداعيات جائحة كورونا العالمية، إذ ارتفعت جملة الصادرات المصرية لدول القارة الآسيوية لـ 6 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020 مقابل 5.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه بزيادة 99.5 مليون دولار.

ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الهند جاءت في مقدمة الأسواق الآسيوية الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية بقيمة 643.5 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويوليو 2020 مقابل 811.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، يليها كورويا الجنوبية بقيمة 286.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويوليو 2020 مقابل 31 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

كما قدرت قيمة الصادرات المصرية للصين بـ 338.8 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020 مقابل 407.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، واليابان 94.6 مليون دولار مقابل 88.2 مليون دولار، وسنغافورة 38.2 مليون دولار مقابل 39.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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