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الثقافة

مدير الصحوة السودانية: شاركنا في «سماع» بأناشيد بمناسبة المولد النبوي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:01 م
مدير الصحوة السودانية
مدير الصحوة السودانية
إيمان عادل
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قال المنشد السوداني عبود صالح، مدير فرقة الصحوة الإسلامية، لـ"الدستور"، إن الفرقة قدمت خلال المهرجان أناشيد بمناسبة قرب موعد المولد النبوي الشريف.

وألقت الفرقة اليوم في قبة الغوري عدة أناشيد، منها: "ما في مين زيك يا رسول الله".

يذكر أن مهرجان سماع للإنشاد الصوفي قد جرى افتتاحه مساء أمس الخميس، بحضور إيناس عبدالدايم، ويستمر المهرجان حتى 29 من نفس الشهر، وتحل دولة لبنان ضيف شرف المهرجان.

وشخصية المهرجان كوكب الشرق أم كلثوم، ويُكرم المهرجان أمير الشعراء أحمد شوقي صاحب "نهج البردة"، والفنانة الكبيرة فيروز وترانيم الميلاد، واسم الراحل الشيخ محمد الفيومي شيخ المنشدين.

ومن أماكن العروض التي ستقام بها فعاليات المهرجان قلعة صلاح الدين، وقبة الغوري، والمتحف القبطي، ومجمع الأديان الذي سيُقام فيه احتفالية ملتقى الأديان "هنا نصلى معًا" في دورته السادسة يوم 25 أكتوبر الجاري.

وتشارك فيه معظم الفرق في قداس كوني مع الجمهور، وفي ختام المهرجان 29 أكتوبر ستقام احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان "يا جمال النبي"، ويهدف المهرجان لإحياء فن السماع بأشكاله المختلفة: التراث الإسلامي، والقبطي، والتراث الكنائسي في مصر، وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان "المحبة- التسامح- السلام".

يذكر أن مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية يهدف إلى إتاحة الفرصة للتعرف على فنون وثقافات الشعوب المختلفة لفن السماع والتراث الديني بأشكاله المختلفة في العالم أجمع لتؤكد جوهر الأديان، وضيف شرف المهرجان دولة لبنان، ويشارك في دورة هذا العام 20 فرقة مصرية وفرق أخرى من مختلف دول العالم مقيمة في مصر، منها روسيا وأرمينيا واليونان وإندونيسيا ولبنان والصين والسودان وجنوب السودان وفلسطين ومصر، ومشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في بلدها الثاني مصر.

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