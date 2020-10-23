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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور «بعض مني وكلك» لـ ياسمين العيساوي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:19 م
ياسمين العيساوي
ياسمين العيساوي
آلاء حسن
طباعة
صدر حديثا عن دار "دون" للنشر والتوزيع، كتاب "بعض مني وكلك"، للكاتبة والصحفية المغربية ياسمين العيساوي، والذي من المقرر طرحه بالتزامن مع معرض الشارقة للكتاب 2020.

الكتاب يرصد بعض الظواهر الاجتماعية، عن طريق قصص تسلط الضوء على العلاقات الإنسانية في المجتمع العربي، تنتقل فيها "العيساوي" بين مواضيع مختلفة، كنظرة المجتمع للمرأة المستقلة، وتأخر الزواج، ومن هو الشريك الذي يستحق الفرصة الثانية وغيرها من المواضيع، التي ترتبط بالحياة والمشاعر بالدرجة الأولى.

وتقول الكاتبة في مقدمتها: "مهمة التعبير عما يجول بخاطر البشر ليست سهلة، وتضعك في دوامة من الحيرة والتساؤلات، والمسئولية التي تقضي أن تكون صريحا، واضحا شفافا، غير مبالي بالعواقب أحيانا. لأنك وببساطة قررت أن تقول ما يخفونه أو يتهامسون به سرا، ليبقوه خلف جدار مشاعرهم، ولا يعلمون أن عرضه وتسليط الضوء عليه، هو السبيل الوحيد لفك ألغازه، وإيجاد الحلول".

جدير بالذكر أن ياسمين العيساوي، صحفية وكاتبة مغربية، مواليد 1990، ومقيمة بدولة الإمارات، تخرجت في معهد الإعلام ومتخصصة في علم الاجتماع. عملت كصحفية، ومعدة برامج، في أكثر من مؤسسة إعلامية، وتقدم برنامج "كتاب" عبر قناة صحيفة الرؤية على يوتيوب.
ياسمين العيساوي
صدور «بعض مني وكلك» لـ ياسمين العيساوي
ياسمين العيساوي
صدور «بعض مني وكلك» لـ ياسمين العيساوي

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