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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السعودية ترحب بتوقيع اللجان العسكرية الليبية اتفاق وقف إطلاق النار الدائم

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:42 م
وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية
منار أحمد
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رحبت السعودية، اليوم الجمعة، بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيانها اليوم، عن "تطلع المملكة بأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق".

ووقّع طرفا النزاع الليبي على "اتفاق دائم لوقف إطلاق النار"، اليوم، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في الأمم المتحدة.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على الفيسبوك: "تتوج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم بإنجاز تاريخي، حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا".

وأضافت: "يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

ونشرت البعثة بثًا مباشرًا على صفحتها لحفل التوقيع الذي استمر 10 دقائق وأعقبه تصفيق.

وجرت المراسم في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث وقف أعضاء الوفدين الليبيين ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، وهم يضعون كمامات أمام وثائق الاتفاق التي وقعوا عليها لاحقًا.

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