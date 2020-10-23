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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

كشف مرض يقلل خطر الإصابة بكورونا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:55 م
كورونا
كورونا
وكالات
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كشفت اختصاصية في علم المناعة، آلا ريجيخ، فئة الأشخاص الأقل عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية والأورام، بما في ذلك فيروس كورونا.

ووفقًا لها، فإن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا من غيرهم.

وأشارت إلى أن ذلك يعود إلى وجود كميات كبيرة من الغلوبولين المناعى "IgE"، بسبب تعرضهم المستمر للحساسية، حسب موقع "دكتور رامبلر".

وأضافت أن عددًا من أعراض الإصابة بمرض "كوفيد-19" يتطابق مع أعراض الإصابة بالحساسية الموسمية.

وفي وقت سابق، كشفت الأكاديمية الروسية، أريج توتوستوليان، أن المدخنين هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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