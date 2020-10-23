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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مسجل حاول تهريب 420 خاتم فضة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:46 م
ضبط مسجل
ضبط مسجل
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 420 خاتما من الفضة المهربة من الخارج وغير المدموغة بحوزة أحد الأشخاص، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال مكافحة جرائم التهرب الجمركي.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "أحد الأشخاص، له معلومات جنائية" بممارسة نشاط الاتجار بالمشغولات الفضية المهربة من الخارج وغير مدموغة بالدمغة المحلية بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير صحة المعلومات وقيام المتحرى عنه بممارسة نشاط إجرامي تمثل في تجارة وبيع المشغولات الفضية المهربة من الخارج وغير مدموغة بالدمغة المحلية بالمخالفة للقانون، متخذًا من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة مسرحًا لممارسة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وبحوزته "420 خاتما من الفضة المهربة من الخارج وغير مدموغة بالدمغة المحلية"، وبفحص المضبوطات بمعرفة لجنة من الجهات المختصة تبين أنها مهربة من الخارج.

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