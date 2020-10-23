ضبط 1291 سائقًا لعدم ارتداء الكمامات

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة في اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1291 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.جاء فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.