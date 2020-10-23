ضبط 6 قضايا تهريب جمركى بـ9 ملايين جنيه

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع – عقاقير ومستلزمات طبية بلغت القيمة والتعويض المالي أكثر من 9 ملايين جنيه.ونجحت الجهود في مجال الأمن العام في ضبط 47 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير (1364) مخالفة مرورية متنوعة وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 192 حكما قضائيا متنوعا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارية مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.