«الوطنية للانتخابات» توضح 3 طرق لمعرفة اللجنة الانتخابية

ينطلق، غدا السبت، ماراثون الانتخابات البرلمانية بالجولة الأولى داخل مصر وعلى مدار يومين وفقًا للجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.و يتوجه الناخب إلى لجنته التي حددتها الوطنية للانتخابات طبقا للرقم القومى الخاص به، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إتاحة آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية، عبر موقعها الرسمي لتسهيل على الناخبين في الوصول إلى لجان الاقتراع.وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأي ناخب الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية ورقمه فى الكشوف الانتخابية من خلال 3 وسائل.أولا: عبر موقع الهيئة الرسمى، من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا. الهيئة الوطنية للانتخاباتثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151.ثالثا: الاتصال على الخط الساخن 141.