استعدادات مكثفة في استاد القاهرة لتأمين لقاء الأهلي والوداد

أنهت الأجهزة الأمنية، استعداداتها لتأمين المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي مساء اليوم.وتعزز شركة الأمن المسؤولة عن تأمين اللقاء، من إجراءاتها قبل انطلاق المباراة في التاسعة مساء اليوم، من خلال تأمين الفريقين بالملعب وتأمين طاقم التحكيم، والخروج بالمباراة بمشهد حضاري يليق بسمعة الرياضة المصرية.وعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والوداد المغربي ظهر أمس الخميس، بمقر النادى بالجزيرة، فى حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".ومثل الأهلي فى الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري، وعمرو محب مترجم الفريق، والطاقم الإداري وممثل عن شركة الأمن المتخصصة في تأمين الأحداث الرياضية، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.