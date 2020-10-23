استعدادات مكثفة في استاد القاهرة لتأمين لقاء الأهلي والوداد
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:24 م
أنهت الأجهزة الأمنية، استعداداتها لتأمين المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي مساء اليوم.
وتعزز شركة الأمن المسؤولة عن تأمين اللقاء، من إجراءاتها قبل انطلاق المباراة في التاسعة مساء اليوم، من خلال تأمين الفريقين بالملعب وتأمين طاقم التحكيم، والخروج بالمباراة بمشهد حضاري يليق بسمعة الرياضة المصرية.
وعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والوداد المغربي ظهر أمس الخميس، بمقر النادى بالجزيرة، فى حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
ومثل الأهلي فى الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري، وعمرو محب مترجم الفريق، والطاقم الإداري وممثل عن شركة الأمن المتخصصة في تأمين الأحداث الرياضية، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.
وتعزز شركة الأمن المسؤولة عن تأمين اللقاء، من إجراءاتها قبل انطلاق المباراة في التاسعة مساء اليوم، من خلال تأمين الفريقين بالملعب وتأمين طاقم التحكيم، والخروج بالمباراة بمشهد حضاري يليق بسمعة الرياضة المصرية.
وعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والوداد المغربي ظهر أمس الخميس، بمقر النادى بالجزيرة، فى حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
ومثل الأهلي فى الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري، وعمرو محب مترجم الفريق، والطاقم الإداري وممثل عن شركة الأمن المتخصصة في تأمين الأحداث الرياضية، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.