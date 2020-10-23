الرئيس الأرميني يناقش مع ماكرون الوضع في قره باغ

ناقش رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان، في قصر الإليزيه، اليوم الجمعة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع في منطقة قره باغ.وقال المكتب الصحفي للرئاسة الأرمينية: "أشار الرئيس سركيسيان، إلى أن أرمينيا تقدر تقديرا عاليا جهود وموقف فرنسا، المتمثلة في جهود الرئيس المشارك لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والرئيس ماكرون، شخصيا، في تسوية النزاع"، مؤكدا أن العدوان العسكري، الذي شنته أذربيجان بدعم من تركيا ضد أرتساخ، لا يزال مستمرا، وتهاجم باكو السكان المدنيين والبنية التحتية، مما أسفر عن سقوط ضحايا.وشدد سركيسيان، وماكرون، على أهمية عودة باكو ويريفان إلى طاولة المفاوضات تحت رعاية مجموعة مينسك، من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع في قره باغ.وأضاف المكتب الصحفي: "اتفق الرئيس سركيسيان، والرئيس ماكرون، على أنه لا بديل عن التسوية السلمية للنزاع، وشددا على ضرورة تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها، مع التأكيد على دور مجموعة مينسك في حل النزاع".