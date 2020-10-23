عزام الأحمد ومجدلانى يصابان بكورونا

عقب أيام من إصابة صائب عريقات، أعلن عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن إصابته والوزير أحمد مجدلاني، بفيروس كورونا المستجد.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تأكدت إصابتي والدكتور أحمد مجدلاني بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء فحص اعتيادي لنا بناء على موعد مسبق مع الرئيس محمود عباس".وأوضح "الأحمد"، أنه لا يشعر بأي أعراض للفيروس، وإصابته تأكدت بناء على الفحص الذي أجراه، مشددا على التزامه بالحجر الصحي وتعليمات الأطباء، وفقا لقناة العربية.يذكر أن أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، نقل، يوم الأحد الماضي، إلى مستشفى في تل أبيب إثر تدهور صحته، وبطلب من المسئولين الفلسطينيين.وكانت عائلة "عريقات"، أكدت قبل يومين، فى تصريحاتها لـ"الدستور"، أن وضعه مستقر بعد تدهور حالته الصحية، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتضارب الأنباء حول وفاته.