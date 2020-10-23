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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القضاة يتسلمون مظاريف العملية الانتخابية استعدادًا لجولة «النواب» الأولى

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:32 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمد عيسي
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بدأت اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظات الجمهورية توزيع المظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع وسائر أوراق عملية الانتخاب على القضاة المشرفين على العملية الانتخابية للجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وذلك بمقر المحاكم الابتدائية أو الصالات المغطاة التابعة لوزارة الشباب والرياضة التي نسقت معها الهيئة الوطنية للانتخابات في جميع المحافظات.

وبدأت عملية تسليم المظاريف وتشميعها بالشمع الأحمر وبطاقات الناخبين والأحبار الفسفورية والكشوف للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على لجان المحافظات وسط إجراءات أمنية مشددة من الأجهزة الأمنية.

ويشارك القضاة في الإشراف على انتخابات مجلس النواب في اللجان الفرعية والعامة، من الجهات القضائية المختلفة "القضاء العادي، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة"، مشيرًا إلى مراعاة توفير عدد مناسب من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى بأماكن عملهم بالنيابات والمحاكم، لعدم تعطيل مصالح المواطنين خلال فترة الانتخابات.

ويجرى الاقتراع في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر، ويجري التصويت في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة أولى 1 نوفمبر، ونتيجة المرحلة الثانية 15 نوفمبر.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

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