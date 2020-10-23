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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية اللبنانية ينفي اجتماعه مع مسئولين إسرائيليين بشأن ترسيم الحدود

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:05 م
​جبران باسيل
​جبران باسيل
وكالات
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نفى المكتب الإعلامي لوزير خارجية لبنان السابق، ​جبران باسيل، ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية عن اجتماعات عقدها باسيل مع مسئولين إسرائيليين تناولت مسألة ​ترسيم الحدود​.

وأكد المكتب، في بيان، أن "هذه ​الأخبار​ المشبوهة، التي ساهم في الترويج لها بعض الإعلام سيئ الصيت، تأتي في سياق إسرائيلي يرمي إلى التشويش على المفاوضات الحاصلة، كما يعكس استهدافا شخصيا لباسيل، الذي يترأس حزب التيار الوطني الحر، أكبر حزب مسيحي بلبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني، تتشارك فيه آلة الكذب الإسرائيلية مع أدوات في الداخل اللبناني".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، نشرت خبرا، أمس الخميس، تحت عنوان: "مصدر أمني يكشف عن اضطلاع جبران باسيل في المفاوضات مع إسرائيل"، قالت فيه إن "باسيل يقوم بدور سري كبير في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود".

ولفتت الهيئة، نقلا عن المصدر، إلى أن "باسيل عقد لقاءات مع مسئولين إسرائيليين وأمريكيين في دول مختلفة لبحث ملف الترسيم"، مضيفة أن "باسيل تعهد بالحصول على موافقة حزب الله، وعمل مع الأمريكيين على إبقاء الملف بيد رئيس البرلمان، نبيه بري، الذي يتابع الموضوع عبر وسطاء أمريكيين من أصول لبنانية".

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