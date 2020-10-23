أسعار بورصة الدواجن العمومية في مصر
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:26 م
دعاء أبو العزمطباعة
ننشر تفاصيل آخر تحديث بورصة الدواجن حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض.
وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن والبيض في الأسواق لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.
أسعار الدواجن البلدي
وأضاف السيد، في تصريحات لـ "الدستور" أن أسعار الدواجن البلدي سجلت سعر ٢٧ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ ٣٠ جنيهًا وحتي ٣٣ جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.
وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية إن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع خلال السنوات الأخيرة مما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي ولا داعي للاستيراد من الخارج.
وسجلت أسعار البيض اليوم الجمعة حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة.
وسجل سعر البيض ٢٨ جنيهًا للكرتونة تباع للمستهلك بسعر من ٣٣ جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.
إنتاج مصر من الدواجن
كشف تقرير صادر عن مسؤولى الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، زيادة الإنتاج المحلى إلى مليار و100 مليون طائر سنويا، مع تراجع واردات الدواجن المجمدة من 250 ألف طن إلى 34 ألف طن فقط فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن حجم الاستيراد تراجع أكثر من 23 ألف طن فى 2019، قياسا على 2018 الذى شهد استيراد 57 ألف، وأكثر من 190 ألف طن مقابل 2017 الذى سجلت الواردات فيه أكثر من 224 ألف طن.
وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن والبيض في الأسواق لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.
بورصة الدواجنوقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية إن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدأ من ٢١جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من ٢٥جنيهًا وحتى ٢٧ جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.
أسعار الدواجن البلدي
وأضاف السيد، في تصريحات لـ "الدستور" أن أسعار الدواجن البلدي سجلت سعر ٢٧ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ ٣٠ جنيهًا وحتي ٣٣ جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.
وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية إن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع خلال السنوات الأخيرة مما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي ولا داعي للاستيراد من الخارج.
اسعار بورصة البيضويهتم المواطنون بأسعار البيض خاصة أنه يعد ضمن الوجبات الغذائية الرسمية باعتباره يحتوي على الكالسيوم وكثير من المواد الغذائية الصحية وضمن أطباق الرجيم والأكل الصحي ويدخل في كثير من الوجبات الأخرى.
وسجلت أسعار البيض اليوم الجمعة حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة.
وسجل سعر البيض ٢٨ جنيهًا للكرتونة تباع للمستهلك بسعر من ٣٣ جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.
إنتاج مصر من الدواجن
كشف تقرير صادر عن مسؤولى الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، زيادة الإنتاج المحلى إلى مليار و100 مليون طائر سنويا، مع تراجع واردات الدواجن المجمدة من 250 ألف طن إلى 34 ألف طن فقط فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن حجم الاستيراد تراجع أكثر من 23 ألف طن فى 2019، قياسا على 2018 الذى شهد استيراد 57 ألف، وأكثر من 190 ألف طن مقابل 2017 الذى سجلت الواردات فيه أكثر من 224 ألف طن.
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