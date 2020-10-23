أسعار بورصة الدواجن العمومية في مصر

اسعار بورصة البيض





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وأضاف السيد، في تصريحات لـ "الدستور" أن أسعار الدواجن البلدي سجلت سعر ٢٧ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ ٣٠ جنيهًا وحتي ٣٣ جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية إن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع خلال السنوات الأخيرة مما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي ولا داعي للاستيراد من الخارج.ويهتم المواطنون بأسعار البيض خاصة أنه يعد ضمن الوجبات الغذائية الرسمية باعتباره يحتوي على الكالسيوم وكثير من المواد الغذائية الصحية وضمن أطباق الرجيم والأكل الصحي ويدخل في كثير من الوجبات الأخرى.وسجلت أسعار البيض اليوم الجمعة حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة.وسجل سعر البيض ٢٨ جنيهًا للكرتونة تباع للمستهلك بسعر من ٣٣ جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.إنتاج مصر من الدواجنكشف تقرير صادر عن مسؤولى الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، زيادة الإنتاج المحلى إلى مليار و100 مليون طائر سنويا، مع تراجع واردات الدواجن المجمدة من 250 ألف طن إلى 34 ألف طن فقط فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن حجم الاستيراد تراجع أكثر من 23 ألف طن فى 2019، قياسا على 2018 الذى شهد استيراد 57 ألف، وأكثر من 190 ألف طن مقابل 2017 الذى سجلت الواردات فيه أكثر من 224 ألف طن.