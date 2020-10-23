رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يؤكد عدم وجود بعثتين أمميتين في آنٍ واحد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:16 ص
حمدوك
حمدوك
أ ش أ
طباعة
ناقشت الحكومة السودانية، وبعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد"، في اجتماع فني، اليوم الخميس، مرحلة ما بعد "يوناميد" والنظر في كيفية خروجها النهائي من السودان في ٣١ ديسمبر القادم، حيث أكد الجانب الحكومي موقفه الثابت حول عدم وجود بعثتين في آنٍ واحد، في إشارة إلى البعثة الجديدة للأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، المقرر أن تبدأ عملها مطلع العام المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية- في بيان مساء اليوم الخميس- أن اجتماعا عقد اليوم على المستوى الفني بين الجانب الحكومي، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، إلى جانب ممثلي بعثة "يوناميد"، وذلك للتحضير لاجتماع الآلية الثلاثية بشأن "يوناميد" على مستوى كبار المسئولين، والذي سيعقد يوم 25 أكتوبر الجاري.

وترأّس الجانب السوداني، السفير محمد سعيد حسن مدير وحدة يوناميد بوزارة الخارجية، ومن الطرف الآخر لوك مالبا، مدير الموظفين ببعثة "يوناميد".

وأعرب الجانب السوداني عن أمله في أن يخرج الاجتماع الثلاثي بتوصيات تُضمن في التقرير المشترك للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، في 31 أكتوبر، بشأن إنهاء تفويض "يوناميد".

من جهة أخرى، ألقى عمر قمرالدين وزير الخارجية السوداني المكلف، خطاب السودان في اجتماعات "رئاسة الاتحاد الإفريقي- المجموعات الاقتصادية"، نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الدورة الحالية لمنظمة "إيجاد".

وأوضح السودان، في كلمته، أنهم في الإيجاد قدموا تقريرا عن التكامل الصحي لدرء جائحة كورونا، لافتا إلى أن عمل الإيجاد تأسس على أربعة أعمدة رئيسية، أهمها النشاط في الزراعة والبيئة والأمن والسلام في القارة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 177 حالة إيجابية جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

رسائل غادة نجيب تكشف نسبة ابنها لهشام عبدالله بالتزوير

إصابتان بكورونا و4 حالات اشتباه في مدرسة ثانوية بالبحر الأحمر

الصور

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

image description

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

الأكثر قراءة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

جمجمة تكشف عن عمل جراحي فاشل حدث قبل 5 آلاف عام

دراسة تحذر من خطر قاتل داخل وجبات الطعام الجاهزة

خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقًا

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

أيام زمان

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
ماجد حبته
اليوم العالمى لغسل اليدين
المزيد

الثقافة

«سنواتي في الصين».. كتاب جديد لـ أحمد السعيد عن دار الحكمة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بثقافة بني سويف

عماد أبوصالح: أهدي جائزة سركون بولص لـ«حصان مصر الجامح» أمل دنقل

وزيرة الثقافة تفتتح الموسم الرابع لنجوم المسرح الجامعي