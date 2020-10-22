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سياسي

مرشح «تنسيقية الأحزاب» بالإسماعيلية يواصل جولاته الانتخابية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:23 م
مرشح تنسيقية الأحزاب
مرشح تنسيقية الأحزاب
إسلام نصير
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يواصل أحمد نصرالله المرشح لانتخابات مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالدائرة الأولي بالإسماعيلية عقد لقاءاته مع مجموعة من الشباب المتطوعين بحملته الانتخابية.

وأجرى نصرالله عددا من اللقاءات والجولات الانتخابية بعدد من الشباب بأحياء ومدن دائرة الإسماعيلية، ذلك مع بداية فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية للانتخابات.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية، تجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء)، وخصص لها 42 مقعدًا، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

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