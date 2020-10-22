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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:52 م
إسماعيل ولد الشيخ
إسماعيل ولد الشيخ أحمد
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أكد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، موقف بلاده الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وذكرت الإذاعة الموريتانية اليوم الخميس أن وزير الخارجية نوه بدور بلاده في صد موجات الإرهاب والعنف والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، عن غرب حوض المتوسط والسعي من خلال مجموعة دول الساحل الخمس لجعل شبه المنطقة المجاورة للفضاء المتوسطي قطب استقرار ورخاء وتنمية، ذلك خلال كلمة له عبر الفيديو كونفرانس في فعاليات الدورة السادسة عشرة لوزراء خارجية مجموعة "حوار 5+5" المنعقدة بتونس، تحت شعار "معا من أجل الأمن الجماعي والشراكة في غرب حوض المتوسط".

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