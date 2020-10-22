بدء انتقال القضاة إلى مقار اللجان الانتخابية بالمحافظات

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إجراءاتها النهائية المكثفة للجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية بالداخل والخارج.وبدأ القضاة المشرفون علي الانتخابات بالمحافظات في الانتقال إلى مقرات لجانهم، ويتم نقل القضاة إلى المحافظات النائية والبعيدة بطائرات عسكرية، في وجود تنسيق كامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة والداخلية لتأمين يومي الانتخابات.ووزعت الهيئة حاليًا المشرفين علي اللجان بالمحافظات إلكترونيًا، وذلك من خلال إمكانية الاستعلام عن المركز الانتخابي واللجنة الفرعية الموجود بها، بالدخول على الموقع الرسمى للهيئة وإدخال رقمه القومى من واقع بطاقته فى الخانة التى سيتم تخصيصها على الموقع.كما تم إخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم، تفيد بضرورة التوجه فى الميعاد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها لاستلام خطاب تكليف العمل بإحدى اللجان الخاصة بانتخابات مجلس النواب.ويجرى الاقتراع في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويجرى التصويت في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.ويجرى الاقتراع في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر، ويجرى التصويت في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة أولى 1 نوفمبر، ونتيجة المرحلة الثانية 15 نوفمبر.