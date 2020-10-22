قضائية الشيوخ الأمريكي تسرع وتيرة ترشيح «باريت» للمحكمة العليا

تحركت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، للتعجيل بترشيح آمي كوني باريت لشغل المقعد الشاغر بالمحكمة العليا الأمريكية.وصوت جميع الأعضاء الجمهوريين الاثني عشر للتعجيل بترشيح باريت لمجلس الشيوخ بهيئته الكاملة، حيث من المتوقع صدور قرار نهائي يوم الإثنين المقبل.وقاطع الديمقراطيون العشرة باللجنة عملية التصويت، احتجاجًا على ما رأوه عملية متعجلة من جانب الجمهوريين لتأكيد ترشيح باريت للمحكمة العليا- منصب تشغله مدى الحياة- قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.واختار الرئيس دونالد ترامب القاضية المحافظة باريت، لتخلف القاضية الراحلة روث بابر جينسبرج، الليبرالية الشهيرة، التي وافتها المنية الشهر الماضي.