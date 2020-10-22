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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«فؤاد» تطالب بتحديث قانون البيئة لمواجهة الضوضاء وقطع الأشجار

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:43 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
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رفضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مقترح توفير حوافز مادية للمواطن حتى يحافظ على البيئة، مطالبة بتحديث قانون البيئة المصري لمواجهة الضوضاء وعمليات قطع الأشجار.

وأبدت الوزيرة خلال ندوة الإعلام البيئي بالمجلس الأعلى للإعلام، موافقتها على إنشاء نشرة دورية بشأن القطاع البيئي والإنجازات خلاله والتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام في ذلك، ولفتت إلى حرصها على التعاون الدولي والمشاركة في الفعاليات الدولية ذات الصلة بالبيئة.

ويحضر الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام وعدد من أعضاء المجلس، كما يحضر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، وخالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير روزاليوسف.

وعقد المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الخميس، جلسة نقاشية مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة دور الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية، وتنقسم محاور الجلسة إلى التعريف بالإعلام البيئي وأهميته وأهدافه، بجانب تأهيل الإعلاميين على العمل في مجال الإعلام البيئي، كما تتطرق إلى محددات ومعايير الإعلام البيئي والعقبات التي تواجهه ومتطلباته.

وتهدف الجلسة النقاشية إلى التوصل لتوصيات محددة تكون نواه لأسلوب وشكل جديد في التعامل المستقبلي مع قضايا البيئة في الإعلام، وتكون انطلاقة لشكل إعلامي جديد يهتم بقضايا البيئة ويبدأ في تقديم حلول ويشارك كونه شريكا في المسؤولية.

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