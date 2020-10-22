رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: 2.5 مليار جنيه للإسكان بسوهاج.. و444 مليونًا للصحة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:27 م
الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد،
أميرة ممدوح
طباعة
افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، الوحدة الصحية ومركز شباب قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا في سوهاج، خلال جولتها بالمحافظة لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة؛ التي ينفذها صندوق تحيا مصر لتطوير القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، رفقة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت السعيد أن مشروعات التنمية المتكاملة تهدف إلى تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية وتطوير ورفع مستوى معيشتها في العديد من المناطق الفقيرة بمحافظات الصعيد، مشيرة إلى أن المشروعات التي يتم افتتاحها اليوم نموذج من جهود التنمية التي تقوم بها الحكومة ومؤسساتها لتحقيق مبادئ عدالة التوزيع والتنمية المكانية وما توليه الدولة من أهمية لتنمية القرى الأكثر احتياجًا.

وخلال افتتاح مشروع الوحدة الصحية بالقرية أكدت السعيد أن الحكومة عنيت بصحة الـمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، وتحقيق التغطية الشاملة مع ضمان جودة الخدمات الصحية الـمُقدّمة، فضلًا عن تحسين كفاءة إدارة موارد قطاع الصحة في إطار من الشفافية والـمُساءلة.

ولفتت إلى أن مستهدفات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة الموجهة لمحافظة سوهاج تضمنت اعتمادات بقيمة 18 مليون جنيه للخدمات الشبابية لتطوير وإنشاء 5 ملاعب وتطوير 7 مراكز شبابية.

وحول التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة لمُحافظة سوهاج من خطة 2021/20، والتي تبلغ 5.8 مليار جنيه، أوضحت السعيد أنه تم تخصيص 1.56 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 26.6%، إضافة إلى 2.5 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 42.2%، فضلًا عن 444 مليون جنيه لقطاع الصحة والسكان بنسبة 7.6%، مع تخصيص 494.6 مليون جنيه بنسبة 8.5% لقطاع التربية والتعليم والتعليم الفني، كما شملت الاستثمارات تخصيص 240 مليون جنيه بنسبة 4.1% لقطاع التعليم العالي، مع تخصيص 640.4 مليون جنيه لقطاعات أخرى بنسبة 11%.

وأشارت السعيد إلى مؤشر جودة الحياة بقرية الشيخ زين الدين، موضحة أن المؤشر العام كشف عن نسبة تحسن بلغت 33.3% بين الوضع قبل التدخلات وبعده، ليرتفع المؤشر من 16.7% قبل التدخلات إلى 41.7% بعدها، مضيفة أن المؤشرات الفرعية كذلك سجلت ارتفاعًا في معدل التغطية بالخدمات الرياضية ليبلغ 100% بعد التدخلات، في حين ارتفع معدل التغطية بالوحدات الصحية إلى 100% مقارنة بـ50% قبل التدخلات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء

الدلدول زوج الست.. كيف تسوق «غادة نجيب» للهارب هشام عبدالله؟

حقيقة خصم 6 نقاط من الأهلي بسبب الهارب «هندريك»

منع فاطمة سيد أحمد من الحضور.. تفاصيل فشل اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين

الصور

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

الأكثر قراءة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

رسائل غادة نجيب تكشف نسبة ابنها لهشام عبدالله بالتزوير

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقًا

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

ألمانيا: أغلب حالات عدوى كورونا تحدث في المنازل

أيام زمان

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أذربيجان وإسرائيل وبينهم روسيا .. عن علاقات موثقة في المخابرات الأمريكية
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
المزيد

الثقافة

«القومى للمسرح» يكرم كوكبة من أبطال أكتوبر بالهناجر

ماذا خسر العرب بإقصاء الفلسفة؟..حسن حماد يجيب فى كتابه الجديد

ثقافة الشرقية تناقش دور الثقافة في التنمية الشاملة

«العربية للمسرح» و«أليكسو» يجددان التعاون لتجاوز تداعيات كورونا