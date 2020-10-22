«التخطيط»: 2.5 مليار جنيه للإسكان بسوهاج.. و444 مليونًا للصحة

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، الوحدة الصحية ومركز شباب قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا في سوهاج، خلال جولتها بالمحافظة لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة؛ التي ينفذها صندوق تحيا مصر لتطوير القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، رفقة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.وأوضحت السعيد أن مشروعات التنمية المتكاملة تهدف إلى تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية وتطوير ورفع مستوى معيشتها في العديد من المناطق الفقيرة بمحافظات الصعيد، مشيرة إلى أن المشروعات التي يتم افتتاحها اليوم نموذج من جهود التنمية التي تقوم بها الحكومة ومؤسساتها لتحقيق مبادئ عدالة التوزيع والتنمية المكانية وما توليه الدولة من أهمية لتنمية القرى الأكثر احتياجًا.وخلال افتتاح مشروع الوحدة الصحية بالقرية أكدت السعيد أن الحكومة عنيت بصحة الـمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، وتحقيق التغطية الشاملة مع ضمان جودة الخدمات الصحية الـمُقدّمة، فضلًا عن تحسين كفاءة إدارة موارد قطاع الصحة في إطار من الشفافية والـمُساءلة.ولفتت إلى أن مستهدفات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة الموجهة لمحافظة سوهاج تضمنت اعتمادات بقيمة 18 مليون جنيه للخدمات الشبابية لتطوير وإنشاء 5 ملاعب وتطوير 7 مراكز شبابية.وحول التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة لمُحافظة سوهاج من خطة 2021/20، والتي تبلغ 5.8 مليار جنيه، أوضحت السعيد أنه تم تخصيص 1.56 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 26.6%، إضافة إلى 2.5 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 42.2%، فضلًا عن 444 مليون جنيه لقطاع الصحة والسكان بنسبة 7.6%، مع تخصيص 494.6 مليون جنيه بنسبة 8.5% لقطاع التربية والتعليم والتعليم الفني، كما شملت الاستثمارات تخصيص 240 مليون جنيه بنسبة 4.1% لقطاع التعليم العالي، مع تخصيص 640.4 مليون جنيه لقطاعات أخرى بنسبة 11%.وأشارت السعيد إلى مؤشر جودة الحياة بقرية الشيخ زين الدين، موضحة أن المؤشر العام كشف عن نسبة تحسن بلغت 33.3% بين الوضع قبل التدخلات وبعده، ليرتفع المؤشر من 16.7% قبل التدخلات إلى 41.7% بعدها، مضيفة أن المؤشرات الفرعية كذلك سجلت ارتفاعًا في معدل التغطية بالخدمات الرياضية ليبلغ 100% بعد التدخلات، في حين ارتفع معدل التغطية بالوحدات الصحية إلى 100% مقارنة بـ50% قبل التدخلات.