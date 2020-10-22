رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تشغل نظام صواريخ إس-400 بشكل منفصل عن الناتو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:20 م
خلوصي أكار
خلوصي أكار
منار أحمد
طباعة
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، إن بلاده لا تزال تسعى إلى الحصول على أنظمة صواريخ الباتريوت من الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن تركيا تتفاوض حاليًا مع إيطاليا وفرنسا لإنتاج وتطوير نظام دفاع صاروخي مشترك مع شركة يوروسام الإيطالية الفرنسية.

فيما أشار أكار، إلى أن قرار بلاده باستخدام أنظمة الدفاع الجوي إس- 400 بشكل مستقل ومنفصل عن أنظمة حلف شمال الأطلسي ناتو، مثلما تفعل اليونان التي تمتلك إس- 300.

وفي حوار مع صحيفة بلومبرج الأمريكية، أوضح الوزير التركي، أن بلاده لن تدمج الأسلحة الروسية مع البنية التحتية لأنظمة الحلف الأطلسي.

يأتي ذلك فيما كشف موقع روسي متخصص في الشئون العسكرية، عن فشل تركيا في أولى اختباراتها الميدانية لنظام الدفاع الجوي الصاروخي «إس - 400»، وذلك على الرغم مما تسببت فيه تلك الصفقة الدفاعية من توترات بين أنقرة وحلفائها في "ناتو"، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء

«شوقي» عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: حالة فردية.. ونحقق في الواقعة

وزير رى جنوب السودان: العاصمة الإدارية نموذج لمستقبل المدن الحديثة

حقيقة خصم 6 نقاط من الأهلي بسبب الهارب «هندريك»

الصور

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

الأكثر قراءة

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

الدلدول زوج الست.. كيف تسوق «غادة نجيب» للهارب هشام عبدالله؟

إصابتان بكورونا و4 حالات اشتباه في مدرسة ثانوية بالبحر الأحمر

مفاجأة.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

ألمانيا: أغلب حالات عدوى كورونا تحدث في المنازل

التشيك تفرض قيودًا جديدة لمكافحة كورونا

أيام زمان

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أذربيجان وإسرائيل وبينهم روسيا .. عن علاقات موثقة في المخابرات الأمريكية
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
المزيد

الثقافة

مؤتمر «غرب الدلتا الثقافى» يؤكد دعمه للدولة فى مواجهة الإرهاب

«عبد الدايم»: الأكاديمية المصرية بروما بوابة عبور الإبداع لأوروبا

مسرح «الهناجر» يستقبل مواسم نجوم المسرح الجامعي

«خيوط الانطفاء».. رواية البحث عن سيرة عائلة مفقودة