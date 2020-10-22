تركيا تشغل نظام صواريخ إس-400 بشكل منفصل عن الناتو

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، إن بلاده لا تزال تسعى إلى الحصول على أنظمة صواريخ الباتريوت من الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن تركيا تتفاوض حاليًا مع إيطاليا وفرنسا لإنتاج وتطوير نظام دفاع صاروخي مشترك مع شركة يوروسام الإيطالية الفرنسية.فيما أشار أكار، إلى أن قرار بلاده باستخدام أنظمة الدفاع الجوي إس- 400 بشكل مستقل ومنفصل عن أنظمة حلف شمال الأطلسي ناتو، مثلما تفعل اليونان التي تمتلك إس- 300.وفي حوار مع صحيفة بلومبرج الأمريكية، أوضح الوزير التركي، أن بلاده لن تدمج الأسلحة الروسية مع البنية التحتية لأنظمة الحلف الأطلسي.يأتي ذلك فيما كشف موقع روسي متخصص في الشئون العسكرية، عن فشل تركيا في أولى اختباراتها الميدانية لنظام الدفاع الجوي الصاروخي «إس - 400»، وذلك على الرغم مما تسببت فيه تلك الصفقة الدفاعية من توترات بين أنقرة وحلفائها في "ناتو"، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.