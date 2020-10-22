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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كثافات مرورية متحركة بشوارع القاهرة والجيزة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
كثافات مرورية
كثافات مرورية
محمد عيسى
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شهدت محاور القاهرة والجيزة، ظهور كثافات مرورية متحركة في بعض الأماكن، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية.

كثافات مرورية متحركة بكوبري أكتوبر
شهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية متحركة للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولًا إلى المنصة.

كثافات مرورية متحركة على محور 26 يوليو
كما شهد محور 26 يوليو من الشيخ زايد إلى ميدان لبنان بعض الأحجام المرورية، فضلًا عن بعض الكثافات بشارع الروضة في المنيل بسبب أتوبيس معطل، وكثافة بشارع السودان أمام مترو الجامعة والطريق المتجه إلى منطقة الدقي.

كثافات مرورية متوسطة أعلى دائري السلام
ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.

كثافات مرورية على كوبري التونسي
كما ظهرت بعض الكثافات عند مطلع كوبري التونسي القادم من القلعة للمعادي بسبب حادث تصادم.

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