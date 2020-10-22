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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

جوارديولا يكشف مدة غياب فرناندينيو عن مانشستر سيتى

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:59 ص
جوارديولا
جوارديولا
وكالات
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زادت مشاكل مانشستر سيتي بسبب الإصابات بعد التأكد من غياب البرازيلي فرناندينيو لفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أسابيع بعد إصابة في الساق خلال الفوز 3-1 على بورتو في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشارك فرناندينيو في الدقيقة 85 لكنه خرج في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تعرضه لما بدا أنه إصابة في عضلات الساق.

وقال بيب جوارديولا، مدرب سيتي، "أنباء سيئة، إصابة في الساق، أعتقد أنه سيغيب من أربعة إلى ستة أسابيع، نعم هذه ضربة قوية لنا في ظل كل المباريات التي سنلعبها وعدم وجود لاعبين، لكن هكذا هو الوضع".

وخاض سيتي المباراة بدون لاعب الوسط البارز كيفن دي بروين والمدافع إيمريك لابورت والمهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، بينما ما زال العديد من لاعبيه يفتقرون للياقة ومنهم الألماني إيلكاي جندوجان الذي هز الشباك من ركلة حرة رائعة ليمنح الفريق الإنجليزي التقدم 2-1 بعد تأخره أمام ضيفه البرتغالي في الدقيقة 14.

ومن المتوقع عودة دي بروين ولابورت إلى التدريبات، اليوم الخميس، لكن لم يتضح بعد إمكانية مشاركتهما ضد وست هام يونايتد في الدوري يوم السبت.

وقال جوارديولا: "أعتقد أن كيفن ولابورت سيشاركان في التدريبات لكن لا أعلم كيف ستكون حالتهما في الأيام المقبلة لذا سنرى هذا"، مضيفا: "للأسف عندما يعود لاعبون نفقد آخرين، الجدول صعب ونحن بحاجة إلى كل اللاعبين".

وتابع: "في غضون ثلاثة أيام سنذهب إلى لندن ثم سنسافر إلى فرنسا لمواجهة أولمبيك مرسيليا ثم سنلعب ضد شيفيلد يونايتد بعد ذلك بثلاثة أيام".

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