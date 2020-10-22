واشنطن: إيران وروسيا حصلتا على معلومات تتعلّق بسجلات الناخبين الأميركيين

أعلن مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف، منذ قليل، أن روسيا وإيران حصلتا على معلومات تتعلق بسجلات الناخبين في الولايات المتحدة وباشرتا إجراءات تهدف للتأثير على الرأي العام الأميركي في انتخابات الثالث من نوفمبر.وقال راتكليف إن إيران على وجه التحديد أرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى ناخبين في الولايات المتّحدة رسائل "مخادعة" تهدف إلى "تخويف الناخبين والتحريض على اضطرابات اجتماعية والإضرار بالرئيس ترامب".وأكد مدير المخابرات أن روسيا وإيران تتخذان إجراءات لمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة لعام 2020.