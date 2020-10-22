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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: إيران وروسيا حصلتا على معلومات تتعلّق بسجلات الناخبين الأميركيين

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:11 ص
جون راتكليف
جون راتكليف
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أعلن مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف، منذ قليل، أن روسيا وإيران حصلتا على معلومات تتعلق بسجلات الناخبين في الولايات المتحدة وباشرتا إجراءات تهدف للتأثير على الرأي العام الأميركي في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وقال راتكليف إن إيران على وجه التحديد أرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى ناخبين في الولايات المتّحدة رسائل "مخادعة" تهدف إلى "تخويف الناخبين والتحريض على اضطرابات اجتماعية والإضرار بالرئيس ترامب".

وأكد مدير المخابرات أن روسيا وإيران تتخذان إجراءات لمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

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