رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مذكرة تفاهم بين باكستان وعمان للتعاون العسكرى

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:06 م
التعاون العسكري
التعاون العسكري
أ ش أ
طباعة
وقعت باكستان وسلطنة عمان اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري.

وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية بأن مراسم حفل التوقيع على مذكرة التفاهم عقدت في مقر وزارة الدفاع العمانية، إذ وقع السفير الباكستاني لدى سلطنة عمان أحسن واغان على مذكرة التفاهم من جانب باكستان، بينما وقعها من جانب السلطنة الأمين العام بوزارة الدفاع العمانية محمد بن ناصر الراسبي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز المزيد من التعاون العسكري بين باكستان والسلطنة بما يعزز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المالية» تعلن حزمة زيادات في رواتب المعلمين

أخر أخبار الدفعة الرابعة من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة الغير منتظمة

السلطات المغربية تمنع «الرجاء» من السفر للقاهرة

تردد القنوات التعليمية ابتدائي وموعد بث البرامج والإعادة الأولى والثانية

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

image description

محافظ دمياط تزور شط جريبة بعد طلب الأهالي للمرة الثانية

image description

طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر للجمعية الأمريكية لطب التكاثر

image description

في ذكرى أكتوبر.. تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بأسيوط

الأكثر قراءة

بلاغ يطالب بالتحقيق مع أسامة هيكل وإحالته للمحاكمة

منع فاطمة سيد أحمد من الحضور.. تفاصيل فشل اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

«الكابتن» يكشف آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك والرجاء

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

سفير فرنسا بالقاهرة يقيم حفل استقبال للفرقة الموسيقية للبحرية الفرنسية

الأرصاد الجوية.. هاشتاج يتصدر تويتر للسخرية من عدم توافق التوقعات مع الطقس

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

دراسات عالمية: المدارس تلعب دورًا محدودًا في انتشار كورونا

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «٢»
المزيد

الثقافة

ختام برنامج العمل الحكومى لـ«قصور الثقافة»

غدًا.. انطلاق معرض للكتاب بمدينة السويس

أبرز محطات العلاقات «المصرية ـ اليونانية» في مجال الثقافة

تعرف على ضيوف الدورة 39 من معرض الشارقة للكتاب