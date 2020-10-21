مذكرة تفاهم بين باكستان وعمان للتعاون العسكرى

وقعت باكستان وسلطنة عمان اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري.وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية بأن مراسم حفل التوقيع على مذكرة التفاهم عقدت في مقر وزارة الدفاع العمانية، إذ وقع السفير الباكستاني لدى سلطنة عمان أحسن واغان على مذكرة التفاهم من جانب باكستان، بينما وقعها من جانب السلطنة الأمين العام بوزارة الدفاع العمانية محمد بن ناصر الراسبي.تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز المزيد من التعاون العسكري بين باكستان والسلطنة بما يعزز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.