تعاون بين «تضامن قنا» و«مصر الخير» لرفع كفاءة الحضانات

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى ويمثلها حسين الباز مدير المديرية، ومؤسسة مصر الخير ويمثلها الدكتور خالد عمران مدير فرع المؤسسة بقنا والجمعيات الشريكة لرفع كفاءة الحضانات، ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم الى 4 سنوات في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة جاء ذلك بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد واسعد صابر نائب مدير البرنامج بوزارة التضامن الاجتماعى.وأوضح الداودى في بيان له، إن بروتوكول التعاون يستهدف تطوير 50 فصلا داخل 21 حضانة و7 مراكز أسرة وطفولة، وذلك بالتعاون مع عدد 21 جمعية أهلية بتكلفة مالية تصل إلى 2.5 مليون جنيه بنسبة 95% تمويل من وزارة التضامن الاجتماعى و5% مساهمة من الجمعيات الشريكة مضيفا أن الهدف من تطوير الحضانات هو تقديم خدمات مميزة لمرحلة التعليم قبل المدرسى وفقًا لمعايير الجودة المحلية التى تؤدى للنمو العقلى والنفسى السليم للأطفال.من جانبه ذكر حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن الاستثمار في البشر هو شعار الحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعى خلال الفترة المقبلة.. مشيرا إلى أن تنمية الأطفال والتحاقهم بالحضانات يؤدي إلى تنمية الاقتصاد القومي فما يلقاه الطفل من اهتمام في هذه المرحلة ينعكس على الأسرة والمجتمعات المحلية والاقتصاد بشكل عام ويعطي فرصة أكبر للأمهات للعمل والتنمية الاقتصادية.. لافتا الى أن المديرية ستقوم بالتنسيق والمتابعة بين الوزارة والجمعيات الشريكة لمتابعة سير الأنشطة فى المشروع وتذليل العقبات.