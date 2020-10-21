رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعاون بين «تضامن قنا» و«مصر الخير» لرفع كفاءة الحضانات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:04 م
اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى
قنا: إسلام البكري
طباعة
شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى ويمثلها حسين الباز مدير المديرية، ومؤسسة مصر الخير ويمثلها الدكتور خالد عمران مدير فرع المؤسسة بقنا والجمعيات الشريكة لرفع كفاءة الحضانات، ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم الى 4 سنوات في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة جاء ذلك بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد واسعد صابر نائب مدير البرنامج بوزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضح الداودى في بيان له، إن بروتوكول التعاون يستهدف تطوير 50 فصلا داخل 21 حضانة و7 مراكز أسرة وطفولة، وذلك بالتعاون مع عدد 21 جمعية أهلية بتكلفة مالية تصل إلى 2.5 مليون جنيه بنسبة 95% تمويل من وزارة التضامن الاجتماعى و5% مساهمة من الجمعيات الشريكة مضيفا أن الهدف من تطوير الحضانات هو تقديم خدمات مميزة لمرحلة التعليم قبل المدرسى وفقًا لمعايير الجودة المحلية التى تؤدى للنمو العقلى والنفسى السليم للأطفال.

من جانبه ذكر حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن الاستثمار في البشر هو شعار الحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعى خلال الفترة المقبلة.. مشيرا إلى أن تنمية الأطفال والتحاقهم بالحضانات يؤدي إلى تنمية الاقتصاد القومي فما يلقاه الطفل من اهتمام في هذه المرحلة ينعكس على الأسرة والمجتمعات المحلية والاقتصاد بشكل عام ويعطي فرصة أكبر للأمهات للعمل والتنمية الاقتصادية.. لافتا الى أن المديرية ستقوم بالتنسيق والمتابعة بين الوزارة والجمعيات الشريكة لمتابعة سير الأنشطة فى المشروع وتذليل العقبات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«هاخده بالقانون».. خالد التميمى يفجر مفاجأة حول ابن هشام عبدالله

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 فى الخارج والداخل بالمرحلة الأولى

قرار مهم من «تعليم الجيزة» بشأن المصروفات الدراسية

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

image description

محافظ دمياط تزور شط جريبة بعد طلب الأهالي للمرة الثانية

image description

طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر للجمعية الأمريكية لطب التكاثر

image description

في ذكرى أكتوبر.. تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بأسيوط

الأكثر قراءة

بلاغ يطالب بالتحقيق مع أسامة هيكل وإحالته للمحاكمة

منع فاطمة سيد أحمد من الحضور.. تفاصيل فشل اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

«الكابتن» يكشف آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك والرجاء

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

سفير فرنسا بالقاهرة يقيم حفل استقبال للفرقة الموسيقية للبحرية الفرنسية

الأرصاد الجوية.. هاشتاج يتصدر تويتر للسخرية من عدم توافق التوقعات مع الطقس

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

دراسات عالمية: المدارس تلعب دورًا محدودًا في انتشار كورونا

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «٢»
المزيد

الثقافة

ختام برنامج العمل الحكومى لـ«قصور الثقافة»

غدًا.. انطلاق معرض للكتاب بمدينة السويس

أبرز محطات العلاقات «المصرية ـ اليونانية» في مجال الثقافة

تعرف على ضيوف الدورة 39 من معرض الشارقة للكتاب