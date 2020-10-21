على رأسهم الهند.. بومبيو يزور 4 دول آسيوية خلال أيام

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك يومبيو، اليوم الأربعاء، عن إجرائه جولة آسيوية إلى بعض الدول خلال الأيام المقبل.وقال بومبيو في بيان عبر حسابه على موقع تويتر، مساء اليوم، إنه يتطلع إلى جولته القادمة إلى الهند وسريلانكا وجزر المالديف وإندونيسيا، لإجراء محادثات مثمرة مع أصدقاء وشركاء الولايات المتحدة.وأوضح بومبيو أنه سيشارك في الحوار الوزاري بين الولايات المتحدة والهند بصيغة "2 + 2 " والذي يضم وزراء الخارجية والدفاع في البلدين.وأكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في وقت سابق، أنّه سيتوجه مع بومبيو، إلى الهند الأسبوع المقبل لتعزيز التحالف بين البلدين في مواجهة الطموحات الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقال إسبر إنّ الهند ستكون شريك الولايات المتحدة الأكثر تصميمًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ خلال هذا القرن، مشيرا إلى أنّ زيارته وبومبيو إلى الهند تندرج في إطار مبادرة أمريكية أوسع لتعزيز التحالفات التاريخية وتطوير تحالفات جديدة لمواجهة الجهود التي تبذلها كل من روسيا والصين لتوسيع شبكات نفوذهما في جميع أنحاء العالم.