واشنطن: يجب خروج المرتزقة والعناصر الأجنبية من ليبيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، ضرورة خروج المرتزقة وجميع العناصر الأجنبية من ليبيا.وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدعم الحل السلمي في ليبيا من أجل الخروج من الأزمة المستمرة منذ سنوات، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.وعبر الوزير الأمريكي عن دعم واشنطن للجهود الليبية خلال اجتماعات جنيف؛ لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري.وتعليقا على قرار الرئيس دونالد ترامب برفع السودان من قوائم الإرهاب، شدد بومبيو على دعم جهود الحكومة السودانية لتحقيق التنمية، مؤكدا أنه سيتم رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب قريبا.واتفقت الأطراف الليبية خلال مشاورات جنيف "5+5" والتي جرت اليومين الماضيين على وقف إطلاق النار والتفاهم بشأن حرس المنشآت النفطية وكذلك عمليات الانتاج والتصدير.