ضبط 4312 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4312 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2076 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 122 مخالفة السير بدون تراخيص، 11 دراجات نارية مخالفة، 28 مخالفة شروط الترخيص، 16 مخالفة موقف عشوائى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.