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مصر

«التضامن»: تدريب 14 ألفًا على برنامج «مودة» للحد من الطلاق

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:45 ص
الدكتور عمرو عثمان
الدكتور عمرو عثمان
ولاء جمال
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قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمشرف على مشروع «مودة»، إنه تم تدريب ما يقرب من 14 ألف مكلفة عامة على مشروع مودة للحد من الطلاق منذ إطلاق المشروع وحتى الآن، إلى جانب تدريب 100 ألف طالب جامعى.

وأشار، فى تصريحات، إلى أن منصة «مودة» على الإنترنت تردد عليها أكثر من 2 مليون و44 ألفًا حتى الآن، لافتًا إلى أن المشروع جاء تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بالتعامل مع ارتفاع معدلات الطلاق فى المجتمع المصرى، والتوجيه بإعداد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، وأسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشاكل الزوجية والاقتصادية للأسرة، وكيفية إدارتها.

ولفت إلى أنه يهدف إلى الوصول لأكبر عدد من الشباب، حيث يهدف مشروع مودة إلى تأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، والتأكيد على التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة، لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسئولية، والتوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية.

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