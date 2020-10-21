تسعير خام دبي لشهر يناير بخصم 0.4 دولار للبرميل عن العماني

قالت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي اليوم الأربعاء، إن الإمارة حددت الفرق الرسمي لسعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر يناير بخصم يبلغ 0.40 دولار للبرميل.يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم يناير في نهاية نوفمبر لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل يناير.