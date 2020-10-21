«السعال» يجبر ميلانيا ترامب على إلغاء زيارة انتخابية

ألغت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، اليوم، رحلتها الانتخابية المقررة إلى ولاية بنسلفانيا الرئيسية المتأرجحة، لأنها لا تزال مريضة "بسعال مستمر"، وفقا للمتحدثة باسمها ستيفاني جريشام.وقالت جريشام لشبكة (سي إن إن): "تستمر السيدة ميلانيا ترامب في الشعور بالتحسن كل يوم بعد تعافيها من كوفيد-19، لكن مع السعال المستمر، وبسبب الحذر الشديد، لن تسافر اليوم".وكان من المقرر أن تظهر السيدة الأولى في حملة زوجها الانتخابية لأول مرة منذ شهور، ليلة الثلاثاء، في مسيرة مؤيدة للرئيس دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا.