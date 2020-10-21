الليلة.. عرض فيلم The Untouchables بمركز الثقافة السينمائية

يعرض مركز الثقافة السينمائية، بالمركز القومى للسينما، الفيلم الأمريكى الروائي الطويل The Untouchables أو "المحصنون" وذلك فى السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.يشار إلي أن الفيلم من إنتاج 1987 وتبلغ مدة عرضه ساعتين٬ ومن إخراج براين دي بالما٬ وبطولة: شون كونري٬ روبرت دي نيرو٬ آندي جارسيا٬ بيلي دراجو.تدور أحداث الفيلم حول الصراع الشرس الذي شهدته فترة العشرينيات في القرن العشرين٬ بين رجل العصابات آل كابوني٬ الذي يبسط سيطرته ونفوذه علي مدينة شيكاغو٬ ورجال العدالة من عملاء المكتب الفيدرالي الأمريكي٬ بعدما وصل الفساد في المدينة لمستويات غير مقبولة.وذلك من خلال الإستعانة بشرطي دورية معمر في السن وطالب شرطة في الأكاديمية ومحاسب في المالية الفيدرالية٬ حتي ينجحوا في القبض علي آل كابوني وإيداعه السجن.