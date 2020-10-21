رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بنحافظلك على بنتك».. ولية أمر تشكو إجبار المدرسة لابنتها على الحجاب

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:29 ص
ارتداء الحجاب
ارتداء الحجاب
ريم محمود
طباعة
حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما نشرت ولية أمر تدعى لمياء لطفي، منشورًا شكت من خلاله إجبار المدرسة ابنتها على ارتداء الحجاب.

وقالت لمياء في منشورها: "كلموا ريم النهارده فعلا على الحجاب وإنه جزء من الزى المدرسى، والبسيه فى المدرسة واقلعيه بره، ومش هاندخلك المدرسة من غيره، مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها".

واستكملت: "أنا هصعد طبعا، وهكتب اسم المدرسة والمدرسين والمدير، بعدما أرجع لإدارة المدرسة كإجراء أولى، لإن اللى كلمتها مدرسة الألعاب، وجايز ده يكون تصرف فردى، مدير المدرسة مش موافق عليه".

واستكملت قائلة: "ظاهرة الإجبار على الحجاب في المدارس بدأت فى منتصف التسعينات تقريبا فى المدارس الثانوية فى الريف والقرى، وبدأ بعد ذلك ينتشر فى العمر الأصغر تدريحيًا لغاية الصفوف الأخيرة من المراحل الابتدائية الخامس والسادس، ثم للمراكز عواصم المحافظات ودلوقتى فى القاهرة والجيزة وإسكندرية، حتى بين الطالبات المسيحيات فى الريف".

ومما أثار الجدل أكثر هو رد وكيلة المدرسة عليها، والتي قالت تعليقًا على الأم: "بالفعل نحن قولنا للأم إن غطاء الرأس من بين اليونيفورم ولم نقل لها حجاب".

وأضافت وكيلة المدرسة: "إحنا بنحافظ على البنات لإننا مدرسة مشتركة"، واختتمت تصريحاتها موجهة رسالتها للأم قائلة: "عجبت لك يا زمن أحافظ علي بنتها تشتكيني".

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: رفع درجة الاستعداد لموجة طقس سيئ الخميس والجمعة

تردد القنوات التعليمية ابتدائي وموعد بث البرامج والإعادة الأولى والثانية

بالمستندات.. محمد الباز يخترق مكتب الأجير أيمن نور

الدولار يهوى أمام العملات لمستوى قياسى

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

افتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب (فيديو)

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

السلطات المغربية تمنع «الرجاء» من السفر للقاهرة

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

كورونا يتسبب فى شطب 500 ألف وظيفة للشباب بكوريا الجنوبية

فرنسا تطلق بنجاح أول صاروخ كروز من غواصة

«السعال» يجبر ميلانيا ترامب على إلغاء زيارة انتخابية

مسؤل صينى: تطوير لقاح كورونا لم يتأثر بتحور الفيروس

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

«بيت الياسمين» يصدر «أيامى الحلوة فقط» للكاتب إبراهيم عبدالمجيد

عودة «الطوق والإسورة» على مسرح الطليعة بالعتبة.. غدًا

الشاعر العراقى خالد الحسن ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

الليلة.. عرض فيلم The Untouchables بمركز الثقافة السينمائية