«بنحافظلك على بنتك».. ولية أمر تشكو إجبار المدرسة لابنتها على الحجاب

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما نشرت ولية أمر تدعى لمياء لطفي، منشورًا شكت من خلاله إجبار المدرسة ابنتها على ارتداء الحجاب.وقالت لمياء في منشورها: "كلموا ريم النهارده فعلا على الحجاب وإنه جزء من الزى المدرسى، والبسيه فى المدرسة واقلعيه بره، ومش هاندخلك المدرسة من غيره، مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها".واستكملت: "أنا هصعد طبعا، وهكتب اسم المدرسة والمدرسين والمدير، بعدما أرجع لإدارة المدرسة كإجراء أولى، لإن اللى كلمتها مدرسة الألعاب، وجايز ده يكون تصرف فردى، مدير المدرسة مش موافق عليه".واستكملت قائلة: "ظاهرة الإجبار على الحجاب في المدارس بدأت فى منتصف التسعينات تقريبا فى المدارس الثانوية فى الريف والقرى، وبدأ بعد ذلك ينتشر فى العمر الأصغر تدريحيًا لغاية الصفوف الأخيرة من المراحل الابتدائية الخامس والسادس، ثم للمراكز عواصم المحافظات ودلوقتى فى القاهرة والجيزة وإسكندرية، حتى بين الطالبات المسيحيات فى الريف".ومما أثار الجدل أكثر هو رد وكيلة المدرسة عليها، والتي قالت تعليقًا على الأم: "بالفعل نحن قولنا للأم إن غطاء الرأس من بين اليونيفورم ولم نقل لها حجاب".وأضافت وكيلة المدرسة: "إحنا بنحافظ على البنات لإننا مدرسة مشتركة"، واختتمت تصريحاتها موجهة رسالتها للأم قائلة: "عجبت لك يا زمن أحافظ علي بنتها تشتكيني".