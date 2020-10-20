«لجنة كورونا»: تعديل بروتوكولات العلاج واستخدام مضادات فيروسات

كشفت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إجراء تعديل على بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، وفقًا لنتائج التجارب السريرية على الأدوية خلال الفترة الماضية.وأكدت «العسال» في تصريحات لـ«الدستور» أنه تم التوسع في استخدام أدوية مضادات الفيروسات بالبروتوكول العلاجي، كما يشمل آلية التعامل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا وفقًا لحالتهم الصحية.وأضافت أن البروتوكول المعدل هو استباقي وضعته اللجنة حال زيادة الحالات ودخول مصر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وبالتزامن مع اقتراب موسم الشتاء.وقالت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن هناك زيادة في نسب الشفاء بين المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، لافته إلى أنها بلغت تقريبًا 93%.وشددت على أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وغسل الأيدي بشكل مستمر والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومنعًا لزيادة الأعداد المصابة.من جانبها، أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان اعتماد استخدام «الريمديسفير» رسميا في البروتوكول العلاجي للحالات المتوسطة، حيث كان يتم استخدامه للحالات شديدة الخطورة حتى لا تصل للمرحلة الحرجة، وإضافة «فافيبيرافير» للبروتوكول العلاجي بعد نجاحه في المرحلة التجريبية وسيتم استخدامه بداية من دخول المريض للمستشفى وللحالات المتوسطة، إلى جانب استخدام إنبوب الأكسجين سريع التدفق للحالات الخاصة بنقص الأكسجين.