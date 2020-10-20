السجن المشدد 3 سنوات لتاجر سلاح في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سعد سرحان، وعضوية المستشارين وائل شعبان، وأحمد حنفي، وسكرتارية أمجد سمير، وثروت حكيم، بالسجن المشدد 3 سنوات لتاجر سلاح.كانت أجهزة الأمن بالمنيا، برئاسة اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقت إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بتمكن وحدة مباحث مركز العدوة شمال محافظة المنيا برئاسة الرائد محمد صلاح، بإلقاء القبض على (خ. م)، 57 سنة، وشهرته أبوكلوحة، لقيامه بالاتجار في السلاح والذخيرة، وبتفتيش منزله وبالحفر أسفل الغرف ذات الأرضية الترابية عثر على جوال يحتوي على 3 قطع سلاح فرد خرطوش وأدوات تصنيع السلاح، وذخيرة حية، فتم تحريزها، وإحالته إلى النيابة.