أمانة مجلس وزراء الإعلام العرب تنعى إبراهيم العابد

نعت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، فقيد الإعلام العربي المستشار إبراهيم العابد، المدير العام السابق للمجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة (46) لمجلس وزراء الإعلام العرب.وقال مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير مفوض فوزي الغويل "بكل حزن ننعي شخصية إعلامية عربية فذة كان لها دور كبير في تفعيل كل الفعاليات والأنشطة التي أشرفت عليها أمانة مجلس وزراء الإعلام العرب بقطاع الإعلام والإتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية".وأضاف الغويل- في تصريحات اليوم الثلاثاء- لقد فقد الوسط الإعلامي الرسمي العربي أحد أهم الخبراء الإعلاميين، وأحد أهم رموزه الذين كان لهم دور فعال ومؤثر في تأسيس مشروع العمل الإعلامي العربي منذ عقد السبعينيات، وهو المغفور له المستشار إبراهيم العابد رئيس الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب "2015" المدير العام السابق للمجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية ( والتي تماثل وزارة الإعلام )، الذي كان له فضل تأسيس أولى لبنات الإعلام في دولة الإمارات بعد أن أبدت رغبتها الاستعانة بخدماته في مجال الإعلام، حيث انتقل من لبنان ليبدأ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ وزارة اﻹﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ عام 1975، ﻣﺴئولًا عن الإعلام الخارجي، ثم كلف بتأسيس "وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻹﻣﺎرات" عام 1977، وﺗﻮﻟﻰ إدارﺗﮭﺎ ﺣﺘﻰ عام 1989، ﺛﻢ ﻛﻠﻒ بإدارﺗهﺎ عام 1997، وترأس الفريق الإعلامي المكلف بتأسيس "وكالة أنباء الأوبك" في 1980.وألف إبراهيم العابد، الفلسطيني الأصل الإماراتي الجنسية، 12 ﻛﺘﺎﺑﺎً مهما في مجال الإعلام وشارك في إصدار كتاب "رؤى مستقبلية" عن دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1979، كما كُرم بـ "ﺟﺎﺋﺰة ﺟﻤﻌﯿﺔ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت" وتم تكريمه من قبل رئيس الدولة بتسليمه جائزة شخصية العام الإعلامية في حفل توزيع جائزة الصحافة العربية "2014" تقديرًا لمجمل عطائه في خدمة أمته بإخلاص وأمانة، وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، قدم إبراهيم العابد خلالها عطاء مهنيًا ووطنيًا ثريًا، وظل محبًا لمهنته التي مارسها بهمة عالية واقتدار وتجديد.